Terrorismrykte förnekas: ”Kan avvisa på en gång”
Norska myndigheter säger sig ha en uppfattning om vad som startade den förödande storbranden i Drammen på fredagen. Polisen ger inga detaljer men vid en pressträff på lördagen förklarar de att det åtminstone inte handlar om terrorism.
Sådana rykten har nämligen fått spridning i sociala medier.
– Vi kan avvisa dem på en gång, säger polischefen Geir Oustorp.
Någon teknisk undersökning har ännu inte kunnat genomföras, eftersom det fortfarande är för varmt på platsen.
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