Terrorismrykte förnekas: ”Kan avvisa på en gång”

Norska myndigheter säger sig ha en uppfattning om vad som startade den förödande storbranden i Drammen på fredagen. Polisen ger inga detaljer men vid en pressträff på lördagen förklarar de att det åtminstone inte handlar om terrorism.

Sådana rykten har nämligen fått spridning i sociala medier.

– Vi kan avvisa dem på en gång, säger polischefen Geir Oustorp.

Någon teknisk undersökning har ännu inte kunnat genomföras, eftersom det fortfarande är för varmt på platsen.