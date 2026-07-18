ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Brandmän i Drammen, 18 juli. (Trond R. Teigen / NTB)
Storbranden i Drammen

Terrorismrykte förnekas: ”Kan avvisa på en gång”

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Norska myndigheter säger sig ha en uppfattning om vad som startade den förödande storbranden i Drammen på fredagen. Polisen ger inga detaljer men vid en pressträff på lördagen förklarar de att det åtminstone inte handlar om terrorism.

Sådana rykten har nämligen fått spridning i sociala medier.

– Vi kan avvisa dem på en gång, säger polischefen Geir Oustorp.

Någon teknisk undersökning har ännu inte kunnat genomföras, eftersom det fortfarande är för varmt på platsen.

Vill i övrigt inte spekulera om orsaken
www.tv2.no
Polisen arbetar fortfarande med flera spår
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen