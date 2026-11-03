Demokraten James Talaricos budskap har charmat oberoende väljare i Texas, där ett av de mest omstridda senatsvalen hålls, skriver Washington Post.

Två av dem är medelåldersparet Cori och Greg Young. Cori Young säger att hon tröttnat på att de republikaner som styrt delstaten i generationer utmålar transpersoner och muslimer som det stora hotet.

– Titta er i spegeln. Det budskap från Talarico som verkligen tilltalat oss är: Ni fokuserar på fel personer, säger hon.

I stället är det miljardärerna och de politiker som går i deras ledband som är problemet, anser paret.

De två tidigare republikanerna, som flyttade till Texas 2020, säger att de chockats över hur restriktiv den påstått frihetliga delstaten har blivit.