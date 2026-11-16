Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist säger i en intervju med GP att ”totalpaketet” hon tagit emot från Magdalena Andersson innehåller tecken på att V kommer att släppa sitt krav på ministerposter.

Hon säger att det låter på Andersson som att hon har en ”förhoppning och en insyn” som Thand Ringqvist inte har om att en regeringsbildning utan V skulle vara möjlig att genomföra.

C har fullt fokus på att få regeringsbildningen att fungera och att få Andersson vald till statsminister, enligt Thand Ringqvist.

– Det här är inte på skoj. Det är en process som är otroligt seriös.