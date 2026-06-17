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Erik Thedéen. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska räntorna

Thedéen: ”50/50” att det blir en räntehöjning i år

Av Aron Sigblad
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Det är ”ungefär 50/50” att Riksbanken höjer styrräntan före årsskiftet eller inte. Det säger riksbankschef Erik Thedéen till TT.

– Det är ganska runda siffror, men det är en viss uppskruvad förväntan på höjning än vad den har legat på tidigare, säger han.

Bedömningen kommer samtidigt som oljepriserna fallit kraftigt den senaste veckan och handlas kring de lägsta nivåerna sedan i mars. I grunden är lägre oljepriser något positivt, men det är ännu en bit kvar innan oljemarknaden är fullt fungerande igen, påpekar Thedéen.

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TT
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