ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En kvinna passerar en vallokal i London under lokalvalen i maj i år. (Kin Cheung / AP)
Politiska läget i Storbritannien

Tidigare nazist drar sig ur brittiskt lokalval

Av Tor Gasslander
Publicerad:

Exnazisten Joshua Bonehill-Paine drar sig ur lokalvalet i britiska Sommerset, rapporterar BBC.

Det konservativa partiet har fått hård kritik för att de låtit Bonehill-Paine kandidera. Han är tidigare dömd bland annat för en antisemitisk hatkampanj mot en Labourledamot i parlamentet.

Bonehill-Paine ska nu i stället få en roll som rådgivare i frågor som rör kampen mot extremism inom Tories. Enligt BBC kommer arbetet att vara oavlönat.

Toryledaren Kemi Badenoch försvarade på onsdagen Bonehill-Paines kandidatur. Hon menade då att han gjort avbön för sitt tidigare agerande, men inte hade varit lämplig att representera partiet på högre nivå.

Dömdes till fängelse 2015 och 2016
BBC
Badenoch: På lokal nivå handlar det mest om att fixa parkeringsplatser och soptunnor
www.thetimes.com
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Politiska läget i StorbritannienEuropaStorbritannienKemi BadenochLabourKonservativa partiet (Storbritannien)De KonservativeBrittisk politik