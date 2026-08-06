Tidigare nazist drar sig ur brittiskt lokalval
Exnazisten Joshua Bonehill-Paine drar sig ur lokalvalet i britiska Sommerset, rapporterar BBC.
Det konservativa partiet har fått hård kritik för att de låtit Bonehill-Paine kandidera. Han är tidigare dömd bland annat för en antisemitisk hatkampanj mot en Labourledamot i parlamentet.
Bonehill-Paine ska nu i stället få en roll som rådgivare i frågor som rör kampen mot extremism inom Tories. Enligt BBC kommer arbetet att vara oavlönat.
Toryledaren Kemi Badenoch försvarade på onsdagen Bonehill-Paines kandidatur. Hon menade då att han gjort avbön för sitt tidigare agerande, men inte hade varit lämplig att representera partiet på högre nivå.
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