Tidigare nazist drar sig ur brittiskt lokalval

En kvinna passerar en vallokal i London under lokalvalen i maj i år.

Exnazisten Joshua Bonehill-Paine drar sig ur lokalvalet i britiska Sommerset, rapporterar BBC.

Det konservativa partiet har fått hård kritik för att de låtit Bonehill-Paine kandidera. Han är tidigare dömd bland annat för en antisemitisk hatkampanj mot en Labourledamot i parlamentet.

Bonehill-Paine ska nu i stället få en roll som rådgivare i frågor som rör kampen mot extremism inom Tories. Enligt BBC kommer arbetet att vara oavlönat.

Toryledaren Kemi Badenoch försvarade på onsdagen Bonehill-Paines kandidatur. Hon menade då att han gjort avbön för sitt tidigare agerande, men inte hade varit lämplig att representera partiet på högre nivå.