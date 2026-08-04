Burnham stoppar tidig frigivning av våldtäktsmän

Den nye brittiska premiärministern Andy Burnham stoppar tidigare frigivningar av personer som dömts för våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn och grooming, skriver The Independent

Planen med de tidigare frigivningarna inleddes av Starmer-administrationen som ett sätt att minska överbeläggningarna i fängelserna. Nu vill Burnham att sexualbrottslingar undantas från förslaget.

Burnham har tidigare skjutit upp starten av tidigare frigivningar från september till oktober efter massiv kritik från allmänheten. Han säger samtidigt att han vill ”ta det ännu längre”, men att det inte är möjligt på grund av att fängelsesystemet skulle kunna kollapsa, skriver Sky News.