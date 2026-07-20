Tidning: Kap Verde ett av VM:s största vinnare

Världsmästerskapet är över, men även om Spanien korats till vinnare, finns det också andra lag som gjort stora framsteg, noterar den argentinska tidningen La Prensa.

Uppstickarlandet Kap Verde, rankat på 67:e plats i världen inför turneringen, chockade alla genom att ta sig vidare från sin grupp – bland annat efter att ha spelat oavgjort mot de blivande världsmästarna.

Laget skakade dessutom det andra finallaget Argentina i sextondelsfinalen genom att tvinga fram förlängning. Belöningen kommer bli riklig, noterar tidningen. Kap Verdes fotbollsförbund kan nämligen räkna med att inkassera 23 miljoner dollar i bonus, vilket utgör hela 0,75 procent av landets BNP.