Tillträdande presidenten: Petro planerar statskupp

Maktöverlämningen i Colombia har blivit en stökig historia. Den tillträdande presidenten Abelardo de la Espriella anklagar den sittande presidenten Gustavo Petro för att planera en statskupp i syfte att behålla makten, utan att presentera bevis, rapporterar AP.

Petro har i veckan anklagat de la Espriella för valfusk i den andra omgången av presidentvalet i slutet av juni. Inte heller han har presenterat några bevis för sina anklagelser.

Petro, som inte erkänt de la Espriellas valseger, försöker ”klamra sig fast vid makten till varje pris”, säger den nye presidenten i ett uttalande.

– Som tillträdande president uppmanar jag Colombias väpnade styrkor att hålla fast vid sin ed att försvara konstitutionen och demokratin, och att inte lyda några order från Petro som strider mot detta.

Abelardo de la Espriella har uppmanat omvärlden att följa maktöverlämningen noga.