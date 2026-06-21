Tio begravda senaste veckan – antalet döda i ebola stiger

Minst 30 döda i ett flyktingläger i nordöstra Kongo-Kinshasa, varav en del bekräftats med ebola, har blivit ett exempel på hur snabbt viruset kan spridas i ett område, skriver Reuters. Tio av dem ska ha begravts den senaste veckan, enligt lägrets chef Dz’djo Ndrutsi Etienne.

Det har inte gått att bekräfta att alla hade ebola, eftersom patienter och anhöriga i lägret i Bunia oftast inte låter sig testas. Men samtliga ska ha uppvisat symtom.

Antalet bekräftade fall av ebola har nu stigit till 956, varav 245 dödsfall, fram tills i lördags.

– Människor dog inte bara så här förr, sa lägrets talesperson Desire Grodya Bapi till Reuters.