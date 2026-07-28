Toryledaren kräver stopp för tidig frigivning
Toryledaren Kemi Badenoch kräver att Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham helt skrotar en planerad lag som innebär att brottslingar kan släppas efter att ha avtjänat en tredjedel av sitt straff, i stället för att behöva sitta av minst hälften.
Tanken var att reformen skulle minska överbeläggningen på brittiska fängelser. Efter hård kritik pausades dock införandet av Labourregeringen i förra veckan.
– Det är lätt att sänka räkningar och busspriser, men det hjälper inte när pedofiler och våldtäktsmän släpps ut på våra gator, säger Badenoch till The Independent.
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