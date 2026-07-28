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Kemi Badenoch under en presskonferens i London i juni. (Kin Cheung /AP/TT / AP)
Politiska läget i Storbritannien

Toryledaren kräver stopp för tidig frigivning

Av Tor Gasslander
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Toryledaren Kemi Badenoch kräver att Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham helt skrotar en planerad lag som innebär att brottslingar kan släppas efter att ha avtjänat en tredjedel av sitt straff, i stället för att behöva sitta av minst hälften.

Tanken var att reformen skulle minska överbeläggningen på brittiska fängelser. Efter hård kritik pausades dock införandet av Labourregeringen i förra veckan.

– Det är lätt att sänka räkningar och busspriser, men det hjälper inte när pedofiler och våldtäktsmän släpps ut på våra gator, säger Badenoch till The Independent.

Andy Burnham: Inga fångar kommer att friges under denna lag innan vi gjort en akut översyn
Independent
Om parlamentet måste kallas in tidigare för att få igenom en ändring av lagen lovar De konservativa att ställa upp
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När Keir Starmer tillträdde 2024 fanns färre än 100 lediga fängelseplatser i hela Storbritannien
BBC
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Politiska läget i StorbritannienEuropaStorbritannienAndy BurnhamKemi BadenochBrittisk politik