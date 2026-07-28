Toryledaren kräver stopp för tidig frigivning

Kemi Badenoch under en presskonferens i London i juni.

Toryledaren Kemi Badenoch kräver att Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham helt skrotar en planerad lag som innebär att brottslingar kan släppas efter att ha avtjänat en tredjedel av sitt straff, i stället för att behöva sitta av minst hälften.

Tanken var att reformen skulle minska överbeläggningen på brittiska fängelser. Efter hård kritik pausades dock införandet av Labourregeringen i förra veckan.

– Det är lätt att sänka räkningar och busspriser, men det hjälper inte när pedofiler och våldtäktsmän släpps ut på våra gator, säger Badenoch till The Independent.