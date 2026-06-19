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Hormuzsundet. (/AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Trafiken i Hormuz på högsta nivån på två månader

Av Tomas Ekelund
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Trafiken genom Hormuzsundet ökar. Under torsdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom sundet – den högsta siffran sedan 18 april, enligt sjötrafikspårningsföretaget AXS Marine.

Sedan krigsutbrottet har i genomsnitt färre än 8 fartyg passerat genom Hormuz per dag. Normalt ligger trafiken på cirka 110 genomfarter per dag.

Den uppgörelse som Iran och USA nått i veckan innebär enligt medlarlandet Pakistan att Hormuzsundet öppnas direkt. Rederier som svenska Stena Bulks har än så länge varit avvaktande då flera frågetecken kvarstår.

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