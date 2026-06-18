ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
USA:s vicepresident JD Vance (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Vance: USA ska häva blockaden mot iranska hamnar

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

USA ska häva blockaden av iranska hamnar, meddelar den amerikanske vicepresidenten JD Vance enligt AP.

Den amerikanska flottan har låtit fler än tolv fartyg passera blockaden och segla vidare mot iranska hamnar, enligt Vance.

Vidare säger han att över 12,5 miljoner fat olja passerat Hormuzsundet under natten.

Statliga iranska medier meddelar samtidigt att Hormuzsundet ”förblir övervakat” och under iransk kontroll.

Vance: Vi håller vad vi lovat militärt i den första delen av avtalet
AP  · Ofta betalvägg
CNN rapporterar löpande
live · CNN
BBC rapporterar löpande
live · BBC
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenHormuzsundetIranUSAMellanösternNordamerika JD VanceEnergi & råvarorAmerikansk politik