Vance: USA ska häva blockaden mot iranska hamnar

USA ska häva blockaden av iranska hamnar, meddelar den amerikanske vicepresidenten JD Vance enligt AP.

Den amerikanska flottan har låtit fler än tolv fartyg passera blockaden och segla vidare mot iranska hamnar, enligt Vance.

Vidare säger han att över 12,5 miljoner fat olja passerat Hormuzsundet under natten.

Statliga iranska medier meddelar samtidigt att Hormuzsundet ”förblir övervakat” och under iransk kontroll.