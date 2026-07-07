USA stoppar tillstånd för iransk export – oljan rusar

Illustrationsbild. Motorbåt passerar tanker i Hormuzsundet i april i år.

USA drar tillbaka undantaget som har tillåtit försäljning av iransk olja efter flera nya attacker mot oljetankrar i Hormuzsundet. Det uppger en amerikansk regeringstjänsteman för Reuters och kallar Irans agerande för ”totalt oacceptabelt”.

– Som president Trump och administrationen upprepade gånger har framhållit är samförståndsavtalet med Iran helt och hållet prestationsbaserat, säger tjänstemannen enligt CNBC.

Oljepriserna vänder tvärt upp efter nyheten. Både brentoljan och den amerikanska WTI-oljan stiger över 5 procent. Samtidigt faller indexen på Wall Street djupare.