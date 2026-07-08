Rutte: USA:s attacker ”absolut nödvändiga”

Natos generalsekreterare Mark Rutte säger att USA:s nya attacker mot Iran i natt var ”absolut nödvändiga”. Enligt honom bröt Iran först mot vapenvilan genom attacker mot fartyg under gårdagen.

– Då är det helt avgörande att USA agerar kraftfullt, säger han enligt AFP.

USA:s nya attacker mot Iran lär överskugga resten av Natos toppmöte i Turkiet, skriver CNN. De förnyade våldsamheterna beskrivs som det hittills största hotet mot den tre veckor långa vapenvilan.