Rutte: USA:s attacker ”absolut nödvändiga”
Natos generalsekreterare Mark Rutte säger att USA:s nya attacker mot Iran i natt var ”absolut nödvändiga”. Enligt honom bröt Iran först mot vapenvilan genom attacker mot fartyg under gårdagen.
– Då är det helt avgörande att USA agerar kraftfullt, säger han enligt AFP.
USA:s nya attacker mot Iran lär överskugga resten av Natos toppmöte i Turkiet, skriver CNN. De förnyade våldsamheterna beskrivs som det hittills största hotet mot den tre veckor långa vapenvilan.
USA och Iran — det gäller saken
- USA och Iran har återigen trappat upp konflikten kring Hormuzsundet med attacker mot fartyg och militära mål.
- Iran har beskjutit och skadat ett kommersiellt fartyg i Hormuzsundet, vilket lett till att USA svarat med flyganfall mot iranska mål vid sundet.
- Efter nattens attacker säger sig Iran ha genomfört anfall mot amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, vilket fått flyglarm att ljuda i regionen.
- USA skärpte i går sanktionerna genom att återkalla ett undantag som tillåtit Iran att sälja viss olja. Oljepriset har stigit på de nya händelserna.
- Båda sidor anklagar varandra för att ha brutit den bräckliga vapenvila som nyligen ingicks.
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