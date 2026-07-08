Efter Irans hot – nu ljuder flyglarmen i grannländerna
Bahrains inrikesministerium skriver på X att varningslarm ljuder i landet och att invånarna uppmanas att söka skydd. Varningen kommer efter att Iran har hotat med att ge ett ”förkrossande svar” på USA:s attacker i Hormuzsundet under natten till onsdagen, rapporterar CNN.
I Kuwait uppger samtidigt landets militär på X att luftförsvaret är aktiverat och arbetar med att skjuta ner ”fientliga robot- och drönarhot”.
Kuwait ligger nära Irans landgräns, medan Bahrain ligger på andra sidan Persiska gulfen från Iran och cirka 60 mil från Hormuzsundet. I Bahrain finns en stor amerikansk flottbas som har attackerats av Iran tidigare under kriget.
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