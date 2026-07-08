ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
karta
MellanösternkrisenHormuzsundet

Efter Irans hot – nu ljuder flyglarmen i grannländerna

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Bahrains inrikesministerium skriver på X att varningslarm ljuder i landet och att invånarna uppmanas att söka skydd. Varningen kommer efter att Iran har hotat med att ge ett ”förkrossande svar” på USA:s attacker i Hormuzsundet under natten till onsdagen, rapporterar CNN.

I Kuwait uppger samtidigt landets militär på X att luftförsvaret är aktiverat och arbetar med att skjuta ner ”fientliga robot- och drönarhot”.

Kuwait ligger nära Irans landgräns, medan Bahrain ligger på andra sidan Persiska gulfen från Iran och cirka 60 mil från Hormuzsundet. I Bahrain finns en stor amerikansk flottbas som har attackerats av Iran tidigare under kriget.

Bahrains inrikesministeriums inlägg på X
x.com
Kuwaits militärs inlägg på X
x.com
CNN rapporterar löpande om händelseutvecklingen
CNN
USA: Har genomfört 80 attacker mot iranska mål
TT
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenHormuzsundetBahrainUSAMellanösternKuwaitIranNordamerika