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Arkivbild. (somkanae sawatdinak / Shutterstock)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Sjöfartssektorns oro – befarar avgifter i Hormuzsundet

Av Aron Sigblad
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Fredsavtalet mellan USA och Iran kan öppna för att avgifter kan införas i Hormuzsundet som tidigare varit avgiftsfritt. Det varnar chefer inom sjöfartsnäringen för, enligt FT.

Efter att den preliminära 60-dagarsperioden löpt ut ska Iran förhandla med Oman och andra Gulfländer om den ”framtida administrationen och de maritima tjänsterna i Hormuzsundet”, enligt avtalet.

Sjöfartssektorn befarar att formuleringen öppnar för att Teheran börjar ta betalt för passage genom farleden, eller att det införs en fond liknande den som används i Malackasundet mellan Malaysia, Indonesien och Singapore.

John Stawpert, sjöfartschef på International Chamber of Shipping, säger att hänvisningen till ”maritima tjänster” talar för det senare alternativet.

– Det är viktigt att notera att fonden i Malackasundet är en frivillig fond som stater betalar in till, inte branschen, säger han.

”Det slutliga resultatet måste vara ... att Hormuzsundet ska förbli avgiftsfritt”
Financial Times  · Ofta betalvägg
Vance: USA ska häva blockaden mot iranska hamnar
AP  · Ofta betalvägg
Iran har planer på avgifter i Hormuzsundet
www.theguardian.com
Iran om Hormuzsundet: Inga tullar, men avgifter
NY Times  · Ofta betalvägg
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