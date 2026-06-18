Sjöfartssektorns oro – befarar avgifter i Hormuzsundet

Fredsavtalet mellan USA och Iran kan öppna för att avgifter kan införas i Hormuzsundet som tidigare varit avgiftsfritt. Det varnar chefer inom sjöfartsnäringen för, enligt FT.

Efter att den preliminära 60-dagarsperioden löpt ut ska Iran förhandla med Oman och andra Gulfländer om den ”framtida administrationen och de maritima tjänsterna i Hormuzsundet”, enligt avtalet.

Sjöfartssektorn befarar att formuleringen öppnar för att Teheran börjar ta betalt för passage genom farleden, eller att det införs en fond liknande den som används i Malackasundet mellan Malaysia, Indonesien och Singapore.

John Stawpert, sjöfartschef på International Chamber of Shipping, säger att hänvisningen till ”maritima tjänster” talar för det senare alternativet.

– Det är viktigt att notera att fonden i Malackasundet är en frivillig fond som stater betalar in till, inte branschen, säger han.