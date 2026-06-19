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Arkivbild: Fraktfartyg i Hormuzsundet. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

80 miljoner fat olja ligger och väntar i Hormuzsundet

Av Tomas Ekelund
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Internationella rederier är redo att återuppta trafiken genom Hormuzsundet efter veckans uppgörelse mellan USA och Iran. I sundet ligger bland annat 40 supertankerfartyg som tillsammans lastats med nästan 80 miljoner fat olja, enligt Bloomberg.

Ett av frågetecknen som behöver rätas ut är om Iran kommer att ta ut en tullavgift eller inte.

– Exakt vad som står i avtalet har vi inte sett än så länge. Men man pratar om att det ska vara någon slags tull – det har vi sett indikationer på. Och det är väldigt olyckligt om det är det på något sätt, sa Stena Bulks vd Erik Hånell till TT under torsdagen.

Trafiken genom det för oljemarknaden viktiga sundet har varit kraftigt begränsad sedan kriget mellan Iran och USA bröt ut. Det fick oljepriset att rusa under våren. Efter den senaste månadens nedgångar kostar ett fat olja nu omkring 80 dollar – en nivå som fortfarande ligger drygt 30 procent högre än vid årsskiftet.

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