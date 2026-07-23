Urstark orderingång för Scania-ägaren Traton

Det tyska lastbilsbolaget Traton, som är noterat på Stockholmsbörsen och där Scania ingår, uppger i delårsrapporten att orderingången ökade med 30 procent till 181 944 fordon under det första halvåret.

Traton har tidigare meddelat preliminära siffror för det andra kvartalet och uppgav då att kvartalets justerade resultat var 957 miljoner euro, med en justerad rörelsemarginal på 8,1 procent.

Omsättningen under kvartalet som avslutades i juni steg marginellt till 21 996 miljoner euro.