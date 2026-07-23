Nokias AI-strategi ger utdelning – vinsten överraskar

Telekombolaget Nokia redovisar ett justerat rörelseresultat, exklusive extraordinära kostnader på 434 miljoner euro, för det andra kvartalet 2026. Genomsnittet av 17 analytikers förväntningar låg på ett justerat rörelseresultat på 376 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Den justerade rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – uppgick till 9 procent. Här var 7,8 procent väntat.

Omsättningen hamnade på 4 815 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 4 822 miljoner euro.

– Sedan vi presenterade vår plan sent förra året har Team Nokia fokuserat på att maximera våra möjligheter i AI-supercykeln, säger Nokias vd Justin Hotard i rapporten.