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Stora Ensos bruk i Fors i Dalarna. Arkivbild. (Helena Landstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

Vinstmiss från Stora Enso – geopolitik påverkar efterfrågan

Av Magnus Eriksson
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Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 16 miljoner euro för det andra kvartalet 2026. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 175 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av analytikers prognoser.

Omsättningen uppgick till 2 423 miljoner euro. Här låg snittprognosen på 2 418 miljoner euro.

– Marknadsläget är fortsatt osäkert. Fortsatta geopolitiska spänningar och handelsrelaterad volatilitet kan påverka kundernas efterfrågan, leveranskedjor och insatskostnader, skriver bolaget i rapporten.

Andra kvartalet 2026

Omsättning: 2 423 miljoner euro
Väntat (Infront): 2 418 miljoner euro
2025: 2 426 miljoner euro

Rörelseresultat: 16 miljoner euro
Väntat (Infront): 175 miljoner euro
2025: 64 miljoner euro

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