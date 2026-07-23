Vinstmiss från Stora Enso – geopolitik påverkar efterfrågan
Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 16 miljoner euro för det andra kvartalet 2026. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 175 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av analytikers prognoser.
Omsättningen uppgick till 2 423 miljoner euro. Här låg snittprognosen på 2 418 miljoner euro.
– Marknadsläget är fortsatt osäkert. Fortsatta geopolitiska spänningar och handelsrelaterad volatilitet kan påverka kundernas efterfrågan, leveranskedjor och insatskostnader, skriver bolaget i rapporten.
Andra kvartalet 2026
Omsättning: 2 423 miljoner euro
Väntat (Infront): 2 418 miljoner euro
2025: 2 426 miljoner euro
Rörelseresultat: 16 miljoner euro
Väntat (Infront): 175 miljoner euro
2025: 64 miljoner euro
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