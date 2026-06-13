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Matchen USA-Paraguay i Inglewood, Kalifornien den 12 juni 2026. (Jayne Kamin-Oncea /AP/TT)
Fotbolls-VMMästerskapet

Trend och synlighet bakom rosa fotbollsskorna i VM

Av Kinga Sandén
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Att VM-matcherna ser ut som flamingoupplopp är ingen slump. Det finns flera strategiska förklaringar till de rosa fotbollsskorna i mästerskapet, rapporterar flera medier.

– Rosa kontrasterar väl mot det gröna gräset på planen, det ökar synligheten för både publiken på plats och dem som tittar på tv, säger Odinga Nimako på sportmärket Nikes fotbollsavdelning till New York Times.

Dessutom är ingen av landslagsdräkterna rosa.

Flera märken brukar skapa skor som liknar varandra inför mästerskapen, men i år använder alla de stora märkena samma rosa färg.

– Det är ganska snyggt om du frågar mig, säger den svenske landslagsbacken Ken Sema till Aftonbladet.

Trendanalysföretaget WGSN spådde redan år 2024 att ”elektrisk fuchsia” skulle bli en av de centrala färgerna sommaren 2026, enligt BBC.

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