Trots pressen – EU går vidare med lättade utsläppskrav

Trots att Sveriges regering försökt pressa EU-kommissionen går de nu vidare med förslaget om lättade regler för utsläppshandeln. Det skriver SVT Nyheter.

– Systemet ska få utsläppare att betala, men säkrar också pengar till investeringar i minskade utsläpp, säger kommissionens vice ordförande Teresa Ribera.

Frågan har splittrat flera länder inom Europa, men EU-kommissionens argument handlar om att skapa tryggare konkurrenskraft, skriver SVT.

Konkret handlar det om att företag i dag kan köpa utsläppsrätter, vilket ska minska i antal varje år. Men EU vill nu bromsa takten på minskningarna.

Pengarna går sedan tillbaka till medlemsländerna, därför skärps också kraven på att de till 50 procent ska investeras i projekt som minskar utsläppen, skriver TT.