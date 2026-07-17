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Ursula von der Leyen. (Metin Aktas /AP/TT / AP)
KlimathotetGlobala utmaningarna

Trots pressen – EU går vidare med lättade utsläppskrav

Av Hannah Gustafsson
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Trots att Sveriges regering försökt pressa EU-kommissionen går de nu vidare med förslaget om lättade regler för utsläppshandeln. Det skriver SVT Nyheter.

– Systemet ska få utsläppare att betala, men säkrar också pengar till investeringar i minskade utsläpp, säger kommissionens vice ordförande Teresa Ribera.

Frågan har splittrat flera länder inom Europa, men EU-kommissionens argument handlar om att skapa tryggare konkurrenskraft, skriver SVT.

Konkret handlar det om att företag i dag kan köpa utsläppsrätter, vilket ska minska i antal varje år. Men EU vill nu bromsa takten på minskningarna.

Pengarna går sedan tillbaka till medlemsländerna, därför skärps också kraven på att de till 50 procent ska investeras i projekt som minskar utsläppen, skriver TT.

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Tio länder i öst samt Grekland och Portugal ska få särskilt stöd
TT
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Politico beskriver det som årets största politiska strid
www.politico.eu
Konflikten i Mellanöstern har ökat pressen på EU att sänka kostnaderna för utsläppsrätter
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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