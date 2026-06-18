Trump: Apple och Intel ska samarbeta

Donald Trump skriver på sociala medier att Apple har gått med på att samarbeta med Intel när det gäller tillverkning och design av datorchip i USA.

Apple köper för tillfället en stor andel av sina chip från taiwanesiska TSMC. Ett samarbete med Intel skulle minska detta beroende.

För Intels del skulle ett samarbete med Apple vara positivt då det skulle leda till stabil och återkommande efterfrågan på deras produkter från ett av världens största hemelektronikföretag.

Intel stiger 9 procent i förhandeln i New York, skriver CNBC. Apple rör sig inte nämnvärt.

Sedan 2025 äger den amerikanska staten 10 procent av Intel.