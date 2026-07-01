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Donald Trump. (Evan Vucci /AP/TT / AP)
Tullkrisen Trumps tullpolitik

Trump förlänger inte handelsavtal med Kanada och Mexiko

Av Aron Sigblad
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Trumpadministrationen förlänger som väntat inte frihandelsavtalet USMCA med Kanada och Mexiko. I stället ska avtalet granskas årligen, vilket kan leda till att stora delar av avtalet omförhandlas. Det skriver flera medier.

Beslutet innebär att avtalet fortsätter att gälla i ytterligare tio år, så länge inget av medlemsländerna väljer att lämna.

President Donald Trump har tidigare hyllat avtalet som han undertecknade under sin första mandatperiod, men har sedan dess blivit alltmer kritisk till det, skriver CNBC.

Tjänsteman: Valde att inte förnya avtalet i sin nuvarande form
CNBC
Nya förhandlingar är planerade 20 juli
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Tullkrisen Trumps tullpolitikUSANordamerika Amerikansk politikDonald Trump