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Flavio Bolsonaro med en pappdocka av sin pappa. (Bruna Prado / AP)
Trumps tullpolitik

Trumps importtullar kan fälla Bolsonaro i Brasilien

Av Daniel Persson
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I dag införs 25-procentiga importtullar på produkter från Brasilien till USA, enligt beslut av president Donald Trump. Draget tolkas, enligt Washington Post, som det senaste i raden av försök av USA att få till ett maktskifte i Brasilien där den sittande presidenten Lula da Silva i oktober ställs mot högerkandidaten Flavio Bolsonaro.

Men importtullarna kan också få motsatt effekt, bedömer den politiske analytikern Thomas Traumann. En stor del av det brasilianska folket ogillar nämligen Trump och om Lula da Silva kan förmå dem att tro att Vita husets agerande är kopplat till höstens presidentval, då kan tullarna snarare stärka da Silva än Flavio Bolsonaro, menar han.

Bolsonaro, som är senator och son till den tidigare presidenten Jair Bolsonaro, går till val på att bland annat benåda sin pappa från ett mångårigt fängelsestraff som han dömdes till förra året.

Bolsonaro har framfört sin oro för tullarna
Washington Post  · Ofta betalvägg
Lula da Silva leder i opinionsundersökningarna
Reuters  · Ofta betalvägg
Tullarna omfattar flera tusen produkter
www1.folha.uol.com.br
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