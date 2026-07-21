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Doug Ford. (Nathan Denette /AP/TT / AP)
Tullkrisen Trumps tullpolitik

Kanadensisk minister ”tappar tålamodet” med Trump – vill lamslå USA

Av Adam Lindh
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Den kanadensiska provinsen Ontarios försteminister Doug Ford säger att han börjar ”tappa tålamodet” med Donald Trump efter de höjda tullarna mot Kanada. Det rapporterar CBC.

– Jag är trött på att mobbaren hela tiden försöker ta våra lunchpengar. Vi verkar alltid hamna på defensiven, säger Ford.

Han menar att Kanada måste gå till full offensiv och lyfter sitt förslag igen om att strypa energileveranserna till USA.

– Vi är en energistormakt och vi kan lamslå USA om vi vill, säger Ford.

Kanadas premiärminister Mark Carney har efter de nya tullarna uppgett att han och Trump enats om att trappa upp handelssamtalen.

Doug Ford: ”Vi kan inte fortsätta att bli överkörda”
www.cbc.ca
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CNN
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