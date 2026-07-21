Trumps handelstopp signalerar nya tullar

Nya tullar är att vänta från Donald Trump, signalerar USA:s handelsrepresentant Jamieson Greer, enligt CNBC.

– Vi räknar med att se åtgärder inom kort, sade Greer till kanalen.

Enligt uppgifter till Financial Times kan flera tullar presenteras redan den här veckan. Men Greer vill inte bekräfta någon exakt tidsplan, eftersom han först ”måste informera kongressen och andra berörda parter”.

Sent i går aviserade Trump nya 50-procentiga tullar på de flesta varor från Kanada.