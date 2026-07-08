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Zelenskyj och Trump vid Natomötet i Turkiet. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Trump ger Ukraina rätt att tillverka Patriot-robotar

Av Jacob Ruderstam
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Ukraina får USA:s tillåtelse att tillverka egna robotar till det amerikanska luftvärnssystemet Patriot. Det säger USA:s president Donald Trump under ett möte med Volodymyr Zelenskyj, rapporterar flera medier.

Flera ukrainska regeringsföreträdare har den senaste veckan slagit larm om att landet inte kan skydda sig mot ryska ballistiska robotar på grund av ammunitionsbrist. Exempelvis kunde Ukrainas militär inte skjuta ner en enda ballistisk robot som avfyrades mot Kyiv i natt.

Trump presenterade ingen tidsram och uttalade sig luddigt.

– En liten fågel viskade precis i mitt öra att vi kommer att ge dem rätt att tillverka Patriot-robotar. Vi ska visa dem hur man gör det.

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