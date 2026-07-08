Uppgifter om ryska soldaters livslängd ifrågasätts

Att ryska soldater överlever i snitt 20 till 35 minuter vid Ukrainas front baseras på ett antagande publicerat på en mindre rysk militärblogg. Det säger journalisten Jack Werner, expert på källkritik, till Medierna i P1.

Nyheten publicerades av Foreign Policy, med hänvisning till ett större konto på Telegram som publicerar nyheter. De hade i sin tur plockat uppgifterna från militärbloggen som bara hade omkring 5 000 följare, vilket kan anses som få i sammanhanget, säger Werner.

Han tror att uppgifterna fick spridning på grund av jakten på detaljer.

– Information blir mer värdefull ju mer dyrköpt den är. I krigsdimma finns det få konkreta detaljer att ta fasta på, säger Werner till Medierna.

Militärexperten Joakim Paasikivi säger att det är svårt att få fram tydliga siffror eftersom det inte finns något självklart sätt att räkna på livslängden vid fronten.

Även Omni återgav den tidigare uppgiften. Den artikeln har nu försetts med ett förtydligande om att trovärdigheten i uppgifterna har ifrågasatts i efterhand.