Trump hävdar att Meloni vädjade om bild: ”Helt påhittat”
Donald Trump hävdar att Italiens premiärminister Giorgia Meloni bönade och bad om att få ta en bild med honom under G7-mötet.
– Hon ville så gärna ha en bild med mig. Jag hade egentligen inte tagit den, men jag tyckte synd om henne, sa Trump till den italienska tv-kanalen La7.
Meloni slår nu tillbaka mot påståendet och kallar det för en fabricerad historia, rapporterar Reuters.
– Donald Trumps uttalanden är helt påhittade. Jag är uppriktigt förvånad. Jag vet inte varför USA:s president beter sig så här mot sina allierade. Det är dessutom inte första gången, säger Meloni i ett uttalande.
Till följd av Trumps uttalanden har Italiens utrikesminister Antonio Tajani ställt in en planerad resa till USA, enligt CNN.
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