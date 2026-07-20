Trump inför 50-procentiga tullar mot Kanada

Donald Trump inför nya 50-procentiga tullar på de flesta varor från Kanada, rapporterar amerikanska medier. Han anklagar landet för att ”diskriminera” USA:s bil-, sprit- och mejeriindustrier.

Tullarna börjar gälla om 30 dagar, enligt Vita huset. Undantag görs för vissa produkter, däribland energiprodukter, mineraler och fisk.

Beskedet kommer efter att Trump hotat Kanada med åtgärder för att röken från deras skogsbränder drivit in över USA och ”förgiftat vår luft”, som presidenten uttrycker det.

Efter att ha sett VM-finalen vid sidan av Kanadas premiärminister Mark Carney på söndagen sa Trump att deras relation var god, men tillade:

– Vi måste stoppa bränderna där uppe. Om vi kan hjälpa dem ska vi det. Men kanske borde de ge oss lite skadestånd eller något, eller så kör vi några tullar.