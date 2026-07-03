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USA:s president Donald Trump. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT)
Natos framtid

Trump: Löjligt för USA att upprätthålla Nato-relation

Av Ebba Örn
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USA:s president Donald Trump uttrycker åter frustration över de europeiska Natoländerna. I ett inlägg på Truth social skriver presidenten att det är ”löjligt” för USA att upprätthålla sin ”ensidiga” relation till försvarsalliansen.

”De var inte där för oss”, skriver presidenten utan att specificera vad han syftar på.

Trump har vid flera tillfällen kritiserat Natoländerna för att man inte hjälpt USA i kriget i Iran.

Trump på Truth social
truthsocial.com
Inlägget kommer knappt en vecka innan Nato-toppmötet i Ankara nästa vecka
AFP  · Ofta betalvägg
Trump: Löjligt att upprätthålla Natorelation
TT
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