Trump: Löjligt för USA att upprätthålla Nato-relation
USA:s president Donald Trump uttrycker åter frustration över de europeiska Natoländerna. I ett inlägg på Truth social skriver presidenten att det är ”löjligt” för USA att upprätthålla sin ”ensidiga” relation till försvarsalliansen.
”De var inte där för oss”, skriver presidenten utan att specificera vad han syftar på.
Trump har vid flera tillfällen kritiserat Natoländerna för att man inte hjälpt USA i kriget i Iran.
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