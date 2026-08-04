Ukrainas förre ÖB: En saga att vi blir medlemmar i Nato

Det är en utopi att Ukraina i något läge skulle bli medlemmar i försvarsalliansen Nato. Det menar landets tidigare överbefälhavare Valerij Zaluzjnyj, enligt nättidningen European Pravda.

– Jag känner till Nato väldigt väl. I runt tolv år har jag personligen arbetat med att anpassa oss till Natos standard, varje år har jag hört samma saga om att vi en dag skulle få komma med, sa han vid ett möte med ambassadörer i Kyiv på måndagen.

Zaluzjnyj fick sparken av president Volodymyr Zelenskyj 2024, men är högt aktad av det ukrainska folket.