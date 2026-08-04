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Valerij Zaluzjnyj på en minnesstund under sin tid som överbefälhavare. (AP)
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Ukrainas förre ÖB: En saga att vi blir medlemmar i Nato

Av Daniel Persson
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Det är en utopi att Ukraina i något läge skulle bli medlemmar i försvarsalliansen Nato. Det menar landets tidigare överbefälhavare Valerij Zaluzjnyj, enligt nättidningen European Pravda.

– Jag känner till Nato väldigt väl. I runt tolv år har jag personligen arbetat med att anpassa oss till Natos standard, varje år har jag hört samma saga om att vi en dag skulle få komma med, sa han vid ett möte med ambassadörer i Kyiv på måndagen.

Zaluzjnyj fick sparken av president Volodymyr Zelenskyj 2024, men är högt aktad av det ukrainska folket.

Zaluzjnyj är fortfarande högt aktad av det ukrainska folket, trots att han fått sparken
AFP  · Ofta betalvägg
Det skulle enligt Zaluzjnyj vara omöjligt för landet att tas med
www.theguardian.com
Ukraina strävar efter att bli medlem i både Nato och EU
www.kyivpost.com
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