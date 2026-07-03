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Pete Hegseth. (Denis Poroy /AP/TT / AP)
Trumps USANatos framtid

Källor: Hegseth ville ta hem ännu fler soldater

Av Joel Malmén
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USA:s försvarsminister Pete Hegseth planerade förra månaden att åka till Bryssel för att meddela en omfattande minskning av den amerikanska truppnärvaron i Europa, uppger källor för Wall Street Journal.

Hans plan ska dock ha stoppats av utrikesminister Marco Rubio och andra toppar inom administrationen. I stället blev det bara en stoppad pansarbrigad till Polen, en hemskickad infanteribrigad från Rumänien och en sex månaders översikt av truppnärvaron.

– Försvarsminister Hegseth såg till att hans budskap låg i linje med presidentens mål och agenda, och ville inte inkräkta på presidentens beslutsutrymme, säger Pentagons talesperson Sean Parnell.

Händelsen understryker den oenighet som råder inom administrationen om USA:s framtida roll i Nato och Europa, skriver tidningen.

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