Tyska flygvapenchefen: Fortsätt köpa vapen från USA

För att möta hotet från Vladimir Putin måste Tyskland fortsätta köpa beprövade vapensystem från USA, samtidigt som Europa bygger upp sin egen försvarsförmåga. Det säger chefen för det tyska flygvapnet, Holger Neumann, till Politico.

Uttalandet kommer i en tid då Europa rustar upp för att bli mindre beroende av amerikanska vapen. Neumann poängterar att det tar tid att bygga upp ett eget försvar.

– Just nu har vi inte tid, säger han.

Enligt Neumann har Europas industrier stor kapacitet att producera försvarsmateriel, men har samtidigt inte hunnit utveckla den tekniska kompetens som USA besitter.