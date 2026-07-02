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General Christopher Donahue talar på ett möte 2023. (Karl B DeBlaker / AP)
Natos framtid

USA:s högsta befälhavare för Europa avgår – Nato pressas

Av Magnus Eriksson
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Den högste amerikanske befälhavaren för Europa och Afrika, general Christopher Donahue, avgick under torsdagen. Det skriver Bloomberg.

Det skickar ytterligare en signal om att försvaret av Europa inte står högst upp på Donald Trumps agenda.

Donahue, som ses som en av de stigande stjärnorna inom USA:s försvar, kommer tillfälligt att ersättas av en lägre rankad general fram till att Donald Trump utser en ersättare. Donahue har haft jobbet i 18 månader och nominerades av Joe Biden.

Försvarsminister Pete Hegseths plan är att göra sig av med så många generaler som möjligt som tillsatts av Biden, skriver tidningen.

Trump sätter press på europeiska Nato-länder när Donahue avgår
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Natos framtidEuropaDonald TrumpPete HegsethNato