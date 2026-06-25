Trump om Burnham: ”Hört att han är extremt liberal”

Om Andy Burnham blir ny brittisk premiärminister, vilket allt tyder på, kan han vänta sig en en kärv relation med USA och Donald Trump, skriver The Guardian.

I en första kommentar om Burnham säger Trump att han har hört att britten är ”extremt liberal” och därför inte är öppen för att utvinna mer olja i Nordsjön, vilket den amerikanske presidenten önskar. I övrigt verkar han inte vara särskilt bekant med Burnham.

– Han är väl borgmästare i någon stad antar jag, säger Trump,

Andy Burnham, som mycket riktigt är borgmästare i Manchester, har å sin sida tidigare varit skarpt kritisk mot Trump och kallat det politiska landskapet i USA för ”polariserat” och ”förgiftat”.