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Andy Burnham. (Jon Super /AP/TT / AP)
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Trump om Burnham: ”Hört att han är extremt liberal”

Av Anders Hovne
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Om Andy Burnham blir ny brittisk premiärminister, vilket allt tyder på, kan han vänta sig en en kärv relation med USA och Donald Trump, skriver The Guardian.

I en första kommentar om Burnham säger Trump att han har hört att britten är ”extremt liberal” och därför inte är öppen för att utvinna mer olja i Nordsjön, vilket den amerikanske presidenten önskar. I övrigt verkar han inte vara särskilt bekant med Burnham.

– Han är väl borgmästare i någon stad antar jag, säger Trump,

Andy Burnham, som mycket riktigt är borgmästare i Manchester, har å sin sida tidigare varit skarpt kritisk mot Trump och kallat det politiska landskapet i USA för ”polariserat” och ”förgiftat”.

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