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Darren Jones. (Kirsty Wigglesworth /AP/TT / AP)
Starmers avgång

Tung Starmerallierad ställer sig bakom Andy Burnham

Av Anders Hovne
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En av den avgående brittiske premiärministern Keir Starmers närmaste medarbetare, Darren Jones, ställer sig bakom Andy Burnham som ny Labourledare och premiärminister. Det rapporterar Reuters.

Jones säger att han diskuterat finanspolitik med Burnham och blivit övertygad om att Burnham har en hållbar linje på området. De ska bland annat ha pratat om hur staten ska kunna låna mer.

Jones har tidigare pekats ut som en tänkbar utmanare till Burnham. Att han nu signalerar att han inte kommer att kandidera innebär att allt nu pekar på att Burnham kommer att ta över efter Starmer, skriver The Independent.

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Hittills är Burnham den enda kandidaten att ta över
Reuters  · Ofta betalvägg
De båda talades vid under tisdagen
Independent
Starmer meddelade sin avgång tidigare i veckan
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Burnham ska hålla ett finanspolitiskt tal nästa vecka
BBC
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Starmers avgångEuropaStorbritannienKeir StarmerAndy BurnhamLabourBrittisk politik