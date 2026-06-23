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Andy Burnham. (/AP/TT / AP)
Politiska läget i Storbritannien

Starmer och Burnham i första möte efter beskedet

Av Adam Lindh
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Storbritanniens avgående premiärminister Keir Starmer och hans trolige efterträdare Andy Burnham hade under tisdagen ett timslångt möte, rapporterar Sky News.

Det är första gången de möts sedan Burnham vann fyllnadsvalet i Makerfield.

Mötet sker samtidigt som Starmer har inlett en process för att förbereda tänkbara efterträdare på ett eventuellt regeringsövertagande, skriver BBC.

Mötet hölls inte på 10 Downing Street
Sky News
Burnham är än så länge den enda kandidaten att ta över Labourrollen
BBC
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