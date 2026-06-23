Starmer och Burnham i första möte efter beskedet
Storbritanniens avgående premiärminister Keir Starmer och hans trolige efterträdare Andy Burnham hade under tisdagen ett timslångt möte, rapporterar Sky News.
Det är första gången de möts sedan Burnham vann fyllnadsvalet i Makerfield.
Mötet sker samtidigt som Starmer har inlett en process för att förbereda tänkbara efterträdare på ett eventuellt regeringsövertagande, skriver BBC.
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