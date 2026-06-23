Starmer och Burnham i första möte efter beskedet

Analys: Frågan är om Starmer skjuter ut sig direkt

För tredje gången på fyra år ser Storbritannien ut att stå inför en premiärminister som kastar in handduken. Och inte för att ledaren förlorat ett allmänt val utan för att deras partikamrater sagt att de skulle klara sig bättre utan dem. Det skriver BBC:s politiska redaktör Chris Mason i en analys.