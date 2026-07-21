Burnhams rockad lyfter brittiska försvarsaktier

John Healey vid ett möte i februari i år, när han var brittisk försvarsminister. Nu är han finansminister.

Brittiska försvarsaktier stiger efter att Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham utsett den tidigare försvarsministern John Healey till finansminister.

I ett möte med Natos generalsekreterare Mark Rutte beskrev Andy Burnham utnämningen som en signal om sina ambitioner inom försvarsområdet, skriver Bloomberg.

– Vi kommer att uppfylla våra försvarsåtaganden gentemot våra internationella allierade, sa Healey på måndagskvällen, enligt nyhetsbyrån.

BAE Systems lyfter med drygt 3 procent och Rolls-Royce med drygt 1 procent.