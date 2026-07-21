Burnhams rockad lyfter brittiska försvarsaktier
Brittiska försvarsaktier stiger efter att Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham utsett den tidigare försvarsministern John Healey till finansminister.
I ett möte med Natos generalsekreterare Mark Rutte beskrev Andy Burnham utnämningen som en signal om sina ambitioner inom försvarsområdet, skriver Bloomberg.
– Vi kommer att uppfylla våra försvarsåtaganden gentemot våra internationella allierade, sa Healey på måndagskvällen, enligt nyhetsbyrån.
BAE Systems lyfter med drygt 3 procent och Rolls-Royce med drygt 1 procent.
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