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John Healey vid ett möte i februari i år, när han var brittisk försvarsminister. Nu är han finansminister. (Geert Vanden Wijngaert /AP/TT / AP)
Maktskiftet i Storbritannien

Burnhams rockad lyfter brittiska försvarsaktier

Av Magnus Eriksson
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Brittiska försvarsaktier stiger efter att Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham utsett den tidigare försvarsministern John Healey till finansminister.

I ett möte med Natos generalsekreterare Mark Rutte beskrev Andy Burnham utnämningen som en signal om sina ambitioner inom försvarsområdet, skriver Bloomberg.

– Vi kommer att uppfylla våra försvarsåtaganden gentemot våra internationella allierade, sa Healey på måndagskvällen, enligt nyhetsbyrån.

BAE Systems lyfter med drygt 3 procent och Rolls-Royce med drygt 1 procent.

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Burnhamlyft för brittiska försvarsaktier
Direkt  · Ofta betalvägg
Före detta försvarsminister blir finansminister
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Försvarsaktier lyfter när Healey blir finansminister
www.theguardian.com
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