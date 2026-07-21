Finanseliten välkomnar Healey: ”Tryggt val”

Den brittiska finansbranschen välkomnar att tidigare försvarsministern John Healey blir finansminister, skriver Bloomberg. Till skillnad från andra kandidater anses han stå för mindre statlig inblandning i ekonomin.

Investmentbanken Peel Hunts vd Steven Fine beskriver Healey som ett ”mycket tryggt” val.

– Healey kan finansdepartementet utan och innan, vilket jag tror är en stor fördel, säger han till nyhetsbyrån.

Kapitalförvaltaren Jupiters vd Matthew Beesley säger att investerare nu vill ha tydliga besked, budgetdisciplin och en tillväxtagenda som främjar investeringar utan att underminera förtroendet för de offentliga finanserna.