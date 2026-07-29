Analys: Måste visa att bilen är bättre, inte bara föraren

Andy Burnham kör sin bil i Manchester den 18 maj, innan han blev brittisk premiärminister.

Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham kan glädjas åt Labours uppsving i opinionen, men effekten kan bli kortvarig. Det skriver Peter Kellner i en analys i New Statesman.

Lyftet beror på att Burnham är mer populär än föregångaren Keir Starmer. Men grundproblemet kvarstår: Labour har ett ”bedrövligt varumärkesrykte”.

”Burnham måste övertyga väljarna om att han inte bara erbjuder en bättre förare, utan också en bättre bil”, skriver Kellner.

I mätningar är nu Labour och Nigel Farages parti Reform jämnstora för första gången på över ett år. Uppsvinget kallas ”Burnham bounce” i Sky News, The Guardians och The Independents analyser.

Partiet har lanserat Burnham för folket på ett skickligt sätt, säger politikkommentatorn Peter Walker i The Guardian-podden ”Today in focus”.

Först var han en avslappnad, skön kille. Första veckan på posten plockade han ”lågt hängande frukt” med några snabba politiska förslag och nu, i vecka två, kastar han sig över de viktigaste framtidsfrågorna.

– Väldigt kalkylerat, men det har gjorts ganska bra så här långt.