Analys: Måste visa att bilen är bättre, inte bara föraren
Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham kan glädjas åt Labours uppsving i opinionen, men effekten kan bli kortvarig. Det skriver Peter Kellner i en analys i New Statesman.
Lyftet beror på att Burnham är mer populär än föregångaren Keir Starmer. Men grundproblemet kvarstår: Labour har ett ”bedrövligt varumärkesrykte”.
”Burnham måste övertyga väljarna om att han inte bara erbjuder en bättre förare, utan också en bättre bil”, skriver Kellner.
I mätningar är nu Labour och Nigel Farages parti Reform jämnstora för första gången på över ett år. Uppsvinget kallas ”Burnham bounce” i Sky News, The Guardians och The Independents analyser.
Partiet har lanserat Burnham för folket på ett skickligt sätt, säger politikkommentatorn Peter Walker i The Guardian-podden ”Today in focus”.
Först var han en avslappnad, skön kille. Första veckan på posten plockade han ”lågt hängande frukt” med några snabba politiska förslag och nu, i vecka två, kastar han sig över de viktigaste framtidsfrågorna.
– Väldigt kalkylerat, men det har gjorts ganska bra så här långt.