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Andy Burnham kör sin bil i Manchester den 18 maj, innan han blev brittisk premiärminister. (Jon Super /AP/TT)
Maktskiftet i Storbritannien

Analys: Måste visa att bilen är bättre, inte bara föraren

Av Marcus Lindén
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Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham kan glädjas åt Labours uppsving i opinionen, men effekten kan bli kortvarig. Det skriver Peter Kellner i en analys i New Statesman.

Lyftet beror på att Burnham är mer populär än föregångaren Keir Starmer. Men grundproblemet kvarstår: Labour har ett ”bedrövligt varumärkesrykte”.

”Burnham måste övertyga väljarna om att han inte bara erbjuder en bättre förare, utan också en bättre bil”, skriver Kellner.

I mätningar är nu Labour och Nigel Farages parti Reform jämnstora för första gången på över ett år. Uppsvinget kallas ”Burnham bounce” i Sky News, The Guardians och The Independents analyser.

Partiet har lanserat Burnham för folket på ett skickligt sätt, säger politikkommentatorn Peter Walker i The Guardian-podden ”Today in focus”.

Först var han en avslappnad, skön kille. Första veckan på posten plockade han ”lågt hängande frukt” med några snabba politiska förslag och nu, i vecka två, kastar han sig över de viktigaste framtidsfrågorna.

– Väldigt kalkylerat, men det har gjorts ganska bra så här långt.

Peter Kellner: Labours ledning kanske inte håller i sig
analys · www.newstatesman.com
Peter Walker: Han har varit skicklig på att kommunicera vad han vill göra
analys · www.theguardian.com
John Rentoul: Betyder uppsvinget att tvåpartistriden är tillbaka?
analys · Independent
Sam Coates: Njut så länge det varar, Burnham
tv · Sky News
Peter Kellner utvecklar sitt resonemang här

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Labour åter större än Reform i flera mätningar
Reuters  · Ofta betalvägg
Reformledaren Nigel Farage har haft några tuffa veckor
www.theguardian.com
I de nya mätningarna är Reform och Tories ungefär lika stora
Independent
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Maktskiftet i StorbritannienStorbritannienEuropaKeir StarmerAndy BurnhamLabourReform UKBrittisk politik