Burnham tar semester – efter två veckor på jobbet

Andy Burnham på besök i Dover på söndagen.

Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham har haft två intensiva veckor sedan tillträdet, och nu är det dags för semester, skriver The Independent.

Enligt ett uttalande kommer premiärministern fortsatt vara i kontakt med sin stab och hålla i möten, men vara frånvarande från kontoret på Downing street 10.

Exakt var premiärministern ska resa är hemligt, men enligt uppgift ska det röra sig om en semester med familjen.

Reform UK:s ordförande Lee Anderson är kritisk.

– Det här är inte en premiärminister som tar sitt ledarskap på allvar, säger han till The Telegraph.