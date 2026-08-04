Burnham tar semester – efter två veckor på jobbet
Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham har haft två intensiva veckor sedan tillträdet, och nu är det dags för semester, skriver The Independent.
Enligt ett uttalande kommer premiärministern fortsatt vara i kontakt med sin stab och hålla i möten, men vara frånvarande från kontoret på Downing street 10.
Exakt var premiärministern ska resa är hemligt, men enligt uppgift ska det röra sig om en semester med familjen.
Reform UK:s ordförande Lee Anderson är kritisk.
– Det här är inte en premiärminister som tar sitt ledarskap på allvar, säger han till The Telegraph.
bakgrund
Lee Anderson
Wikipedia (en)
Lee Anderson (born 6 January 1967) is a British politician and television presenter who has served as the Member of Parliament (MP) for Ashfield since 2019. A member of Reform UK, he has served as its Chief Whip since July 2024, and its Chairman since 2026. Anderson was elected in 2019 as a member of the Conservative Party, but defected to Reform UK in March 2024 after having the whip suspended. He became the party's first MP, and was subsequently elected for Reform UK at the 2024 general election. Anderson was a deputy chairman of the Conservative Party under Rishi Sunak from February 2023 to January 2024. He resigned to vote against the government on an amendment relating to the Rwanda asylum plan. In February 2024, he had the Conservative whip suspended after declining to apologise for stating that "Islamists" had "got control" of Sadiq Khan and Keir Starmer. Before his parliamentary career, Anderson was a coal miner and worked for the Citizens Advice Bureau. He was elected as a Labour Party councillor in the Ashfield District in 2015. Suspended by Labour in 2018, he defected to the Conservative Party later that year and was a Conservative councillor in Mansfield from 2019 to 2021 concurrently with his term as an MP. He was elected for Reform UK at the 2024 general election.
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