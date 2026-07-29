Labour åter större än Reform i flera mätningar

Premiärminister Andy Burnham presenterar ett nytt förslag mot arbetslöshet under ett studiebesök på tisdagen.

En vecka efter att Andy Burnham blivit Storbritanniens premiärminister har Labour gått om eller kommit ikapp Reform UK i flera opinionsmätningar, rapporterar Reuters. Det är första gången på drygt ett år som Labour är störst i opinionen.

I en mätning har partiet klättrat från 19 procent vid tiden för Keir Starmers avgång som Labourledare i juni, till 26 procent i dag.

Till The Guardian säger Andy Burnham att han inte kommer att dra för stora slutsatser av opinionsmätningar men att han ”är glad över att ha nått fram till människor”.

Sedan han tillträdde har Labour bland annat slopat en skatt på energiräkningar, infört ett tak för busspriser och sänkt skatten för Storbritanniens krisande pubar.

Reform har varit största parti i nästan samtliga mätningar i över ett år och gjorde stora framgångar i lokalvalen i maj.