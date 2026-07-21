Burnham ville ena partiet – tycks ha fått jobbig start

Tanken var att Labourpartiet skulle stå helt enat bakom nykomlingen Andy Burnham, men premiärministern lyckades inte ens ta sig igenom sin första dag oskadd. Det skriver Sky News.

I morse meddelade Burnham att elmomsen slopas.

– Helt vansinnigt att börja med en ofinansierad skattesänkning, säger en Labourkälla till Sky.

Keir Starmers tidigare högra hand Darren Jones instämmer. Han köper inte Burnhams förklaring att åtgärden finansieras genom att slopa Starmers satsning på digitala id-kort, eftersom id-programmet var ofinansierat. Darren Jones verkar rejält bitter över att han inte får vara med i den nya regeringen, svarar en partikamrat på det.

Andra Labourpolitiker kritiserar Burnham för att inte ha valt ministrar från den södra landsänden. En ”besvikelse” som inte bidrar till enighet, säger en.