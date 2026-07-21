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Andy Burnham under sitt (Thomas Krych /AP/TT)
Maktskiftet i Storbritannien

Burnham ville ena partiet – tycks ha fått jobbig start

Av Marcus Lindén
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Tanken var att Labourpartiet skulle stå helt enat bakom nykomlingen Andy Burnham, men premiärministern lyckades inte ens ta sig igenom sin första dag oskadd. Det skriver Sky News.

I morse meddelade Burnham att elmomsen slopas.

– Helt vansinnigt att börja med en ofinansierad skattesänkning, säger en Labourkälla till Sky.

Keir Starmers tidigare högra hand Darren Jones instämmer. Han köper inte Burnhams förklaring att åtgärden finansieras genom att slopa Starmers satsning på digitala id-kort, eftersom id-programmet var ofinansierat. Darren Jones verkar rejält bitter över att han inte får vara med i den nya regeringen, svarar en partikamrat på det.

Andra Labourpolitiker kritiserar Burnham för att inte ha valt ministrar från den södra landsänden. En ”besvikelse” som inte bidrar till enighet, säger en.

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Darren Jones på X
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Den här typen av slitningar är inte välkomna för en nytillträdd premiärminister
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The Independent direktrapporterar
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I dag hålls det första regeringssammanträdet
www.itv.com
Burnham har utlovat flera nyheter under sin första dag
BBC
Kritikerna ansåg att de digitala id-korten skulle leda till massövervakning (18 juli)
www.theguardian.com
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