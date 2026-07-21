Analyser: Chockvalet säger mycket om Burnhams taktik
Finansministervalet var den stora överraskningen när premiärministern Andy Burnham presenterade sin nya regering i Storbritannien, enligt flera analyser.
Förhandssnacket handlade uteslutande om Ed Miliband och Shabana Mahmood. I stället föll valet på den förre försvarsministern John Healey.
Ett ”chockval” som avslöjar Burnhams ambitioner, skriver David Maddox i en analys i The Independent. Marknaden ogillade vänsterpolitikern Miliband och högerinriktade Mahmood gick inte hem i Labours vänsterfalanger. Då blev ”den högt respekterade Healey” en kompromisskandidat.
”Ett tecken på att Burnham inte är intresserad av att fortsätta den falangstrid som plågade Starmer-regeringen”, skriver Maddox.
The Telegraphs Gordon Rayner drar slutsatsen att Burnham själv vill hålla i plånboken. I stället för att välja någon som ifrågasätter honom av personliga eller ideologiska skäl valde Burnham en man som lär ”rätta in sig i ledet och verkställa hans önskningar”.
Politico och The Guardian beskriver Healey som en stabil, trygg och erfaren politiker som känner till alla partifalanger.