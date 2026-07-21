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John Healey, Ed Miliband och Shabana Mahmood när de anlände till 10 Downing Street för att få sina ministerposter i går. (TT)
Maktskiftet i Storbritannien

Analyser: Chockvalet säger mycket om Burnhams taktik

Av Marcus Lindén
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Finansministervalet var den stora överraskningen när premiärministern Andy Burnham presenterade sin nya regering i Storbritannien, enligt flera analyser.

Förhandssnacket handlade uteslutande om Ed Miliband och Shabana Mahmood. I stället föll valet på den förre försvarsministern John Healey.

Ett ”chockval” som avslöjar Burnhams ambitioner, skriver David Maddox i en analys i The Independent. Marknaden ogillade vänsterpolitikern Miliband och högerinriktade Mahmood gick inte hem i Labours vänsterfalanger. Då blev ”den högt respekterade Healey” en kompromisskandidat.

”Ett tecken på att Burnham inte är intresserad av att fortsätta den falangstrid som plågade Starmer-regeringen”, skriver Maddox.

The Telegraphs Gordon Rayner drar slutsatsen att Burnham själv vill hålla i plånboken. I stället för att välja någon som ifrågasätter honom av personliga eller ideologiska skäl valde Burnham en man som lär ”rätta in sig i ledet och verkställa hans önskningar”.

Politico och The Guardian beskriver Healey som en stabil, trygg och erfaren politiker som känner till alla partifalanger.

Omni förklararAndy Burnham är ”King of the north” – så skiljer han sig från Starmer

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David Maddox: Chockbeslut som innebär en verklig omstöpning av regeringen
analys · Independent
Gordon Rayner: Strategiskt val som visar att Downing Street vill hålla i plånboken
analys · www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg

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Det här säger Burnhams ministrar om hans nya inriktning
www.politico.eu
Här är den nya regeringen – och alla som förbisågs
grafik · www.theguardian.com
Viktigaste punkterna när Burnham blev premiärminister
BBC
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