Analyser: Chockvalet säger mycket om Burnhams taktik

John Healey, Ed Miliband och Shabana Mahmood när de anlände till 10 Downing Street för att få sina ministerposter i går.

Finansministervalet var den stora överraskningen när premiärministern Andy Burnham presenterade sin nya regering i Storbritannien, enligt flera analyser.

Förhandssnacket handlade uteslutande om Ed Miliband och Shabana Mahmood. I stället föll valet på den förre försvarsministern John Healey.

Ett ”chockval” som avslöjar Burnhams ambitioner, skriver David Maddox i en analys i The Independent. Marknaden ogillade vänsterpolitikern Miliband och högerinriktade Mahmood gick inte hem i Labours vänsterfalanger. Då blev ”den högt respekterade Healey” en kompromisskandidat.

”Ett tecken på att Burnham inte är intresserad av att fortsätta den falangstrid som plågade Starmer-regeringen”, skriver Maddox.

The Telegraphs Gordon Rayner drar slutsatsen att Burnham själv vill hålla i plånboken. I stället för att välja någon som ifrågasätter honom av personliga eller ideologiska skäl valde Burnham en man som lär ”rätta in sig i ledet och verkställa hans önskningar”.

Politico och The Guardian beskriver Healey som en stabil, trygg och erfaren politiker som känner till alla partifalanger.