Andy Burnham rivstartar – sänker elpriset för alla
Andy Burnham rivstartar jobbet som brittisk premiärminister. Under hans första morgon på posten meddelar han att momsen på el slopas från och med 1 oktober.
Ett genomsnittligt hushåll får därmed behålla 585 kronor mer i plånboken varje år, enligt Sky News. Den slopade momsen kostar statskassan omkring 11 miljarder kronor om året, vilket finansieras genom att Burnham samtidigt slopar föregångaren Keir Starmers kritiserade förslag om att skapa digitala id-kort.
Landets nye finansminister John Healey säger att sänkningen kommer att ge familjer ”lite större ekonomiskt andrum” inför vintern.
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