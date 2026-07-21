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Andy Burnham. (Kirsty Wigglesworth /AP/TT / AP)
Maktskiftet i Storbritannien

Andy Burnham rivstartar – sänker elpriset för alla

Av Marcus Lindén
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Andy Burnham rivstartar jobbet som brittisk premiärminister. Under hans första morgon på posten meddelar han att momsen på el slopas från och med 1 oktober.

Ett genomsnittligt hushåll får därmed behålla 585 kronor mer i plånboken varje år, enligt Sky News. Den slopade momsen kostar statskassan omkring 11 miljarder kronor om året, vilket finansieras genom att Burnham samtidigt slopar föregångaren Keir Starmers kritiserade förslag om att skapa digitala id-kort.

Landets nye finansminister John Healey säger att sänkningen kommer att ge familjer ”lite större ekonomiskt andrum” inför vintern.

Omni förklararAndy Burnham är ”King of the north” – så skiljer han sig från Starmer

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live · Independent
Åtgärden väntas minska inflationen med 0,1 procentenheter
Sky News
I dag hålls det första regeringssammanträdet
www.itv.com
Burnham har utlovat flera nyheter under sin första dag
BBC
Kritikerna ansåg att de digitala id-korten skulle leda till massövervakning (18 juli)
www.theguardian.com
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Maktskiftet i StorbritannienStorbritannienEuropaAndy BurnhamKeir StarmerBrittisk politik