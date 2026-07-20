Burnham möblerar om i regeringen – Healey återvänder

Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham gör flera rockader i regeringen, rapporterar BBC. Både nya och gamla ansikten tar plats i den nya regeringen.

Den tidigare försvarsministern John Healey, som avgick under Keir Starmer, blir ny finansminister och efterträder Rachel Reeves.

Den nuvarande energiministern Ed Miliband ersätter Yvette Cooper som utrikesminister, medan Shabana Mahmood stannar kvar i rollen som inrikesminister.

Samtidigt utses Andy Burnhams nära allierade Louise Haigh till biträdande premiärminister.