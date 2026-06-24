Källor: Burnham och Starmer i frostigt möte – snabbt skifte kan vänta

Den brittiske premiärministern Keir Starmer och hans troliga efterträdare Andy Burnham träffades under tisdagen för att diskutera en maktövergång, skriver The Guardian. Mötet beskrivs enligt tidningens uppgifter som ”frostigt”.

Burnhams team uppges ha hoppats på att Starmer ska vara villig att sitta kvar till september för att de på så vis ska få gott om tid på sig för förberedelser. Men detta ska Starmer inte ha varit intresserad av.

– Varför skulle de säga till Keir att de vill bli av med honom och samtidigt förvänta sig att han ska styra skutan genom en potentiellt besvärlig sommar? säger en Starmer-allierad.

I stället kan det komma att bli maktskifte redan om några veckor.