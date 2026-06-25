Brittiska finansministern ger sitt stöd till Burnham

Den brittiska finansministern Rachel Reeves sällar sig till skaran tunga Labourpolitiker som uttryckligen ger sitt stöd till Andy Burnham som ny partiledare och premiärminister, skriver Sky News.

Reeves säger också att hon kan tänka sig att ta plats i en ny regering, även om hon erbjuds en mindre tung post än den nuvarande. Samtidigt säger hon att hon är stolt över det hon åstadkommit som finansminister och att den som tar över jobbet har en stabil grund att stå på.

Enligt Sky News källor ska Rachel Reeves stab ha lobbat för att hon ska få sitta kvar även i en Burnhamledd regering, men allt talar för att det inte kommer att bli så.